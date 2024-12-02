Відправлення військ ЄС в Україну наразі не обговорюється, повідомляє Інтерфакс-Україна, цитуючи речницю пресслужби Єврокомісії Паулу Піньо.

ЄС не розглядає відправлення військ в Україну

Паула Піньо зазначила, що для відправлення військ необхідна згода всіх держав-членів ЄС. Вона підкреслила, що такого обговорення поки що не проводилося, і Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.

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Прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер підкреслила, що "ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно".

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Вона додала, що всі можливі варіанти розглядаються, і це є основою для подальшої роботи та координації зусиль Європейського Союзу.

Гіппер прокоментувала повідомлення про готовність України до миру в обмін на гарантії безпеки від НАТО та останні візити до Києва представників ЄС.

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У маневрах беруть участь військові Естонії, Латвії, США, Франції та Великої Британії.

Прессекретарка зазначила, що візит є символічним проявом єдності ЄС та непохитної підтримки України. Вона додала, що саме Україна має право вирішувати умови миру, а ЄС підтримує мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Британія та Франція обговорюють можливість розгортання військ в Україні

Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.

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Дискусії про розгортання західних військ відновилися в листопаді, коли прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер відвідав Францію на урочистостях з нагоди річниці завершення Першої світової війни.

Париж не схвалив розгортання військ в Україні, хоча «пропозиції, очевидно, лежали на столі» протягом кількох місяців.

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