Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина надала найбільше засобів ППО для України під час повномасштабної війни, повідомив Укрінформ.

ППО для України: Німеччина на першому місці

"Важливо подякувати Німеччині за надзвичайно вагому, відчутну підтримку. Німеччина за обсягом наданої підтримки на першому місці в Європі. Особливо значним є лідерство Німеччині у допомозі нашому захисту неба. Найбільше ППО для України надала саме Німеччина", – зазначив Зеленський.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він додав, що німецькі Patriot, IRIS-T, Gepard врятували в Україні десятки тисяч людей, сотні об’єктів інфраструктури.

"Це історичний внесок Німеччини у захист життя", – заявив Президент.

Він також додав, що Україні бракує систем ППО.

"У нас із партнерами бувають затримки у питанні систем ППО і ракет до них. Ми вдячні за якісні німецькі системи, але нам їх не вистачає. Питання не в Німеччині, а в партнерах, які тримають системи. Є партнери, які тримають Patriot”, – зауважив глава Української держави.

Більше по темі На східному кордоні Естонії стартували двотижневі навчання НАТО "Блискавка" У маневрах беруть участь військові Естонії, Латвії, США, Франції та Великої Британії.

Зеленський додав, що Україні бракує засобів ППО, щоб захистити "ще два десятки спеціальних об’єктів".

"Ми зараз шукаємо системи ППО, щоб захистити ще два десятки спеціальних об’єктів, і в нас їх не вистачає через щільні удари. Просто не вистачає систем. Для нас це питання серйозне", – заявив президент.

Advertisement

Німеччина допомагає Україні зміцнити енергетичну безпеку регіонів

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак зустрівся з німецькою делегацією, щоб обговорити нагальні потреби енергосектору, постраждалого від російських атак.

26 листопада очільник Спеціального штабу Німеччини по Україні Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина відправить Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.

20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.

Advertisement

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ударних безпілотників зі штучним інтелектом.