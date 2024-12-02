Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована рішенням Президента України Володимира Зеленського не знижувати мобілізаційний вік до 18 років, пише The Washington Post, цитуючи американських чиновників.

Реакція адміністрації Байдена на рішення Зеленського не знижувати призовний вік

Рішення закликати Україну знизити мобілізаційний вік частково зумовлене успіхами Росії на полі бою, а також побоюваннями, що після інавгурації новообраного президента Штатів Дональда Трампа 20 січня відбудеться різкий поворот у політиці США щодо війни.

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Деякі представники США наголосили, що попри дії Вашингтона без суттєвого збільшення чисельності військових ЗСУ перебуватиме в невигідній позиції для продовження боротьби.

Видання зазначає, що попри зростання обсягів постачання зброї, українське керівництво зазнає критики через відмову знизити призовний вік з 25 до 18 років, як цього вимагають США.

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Американські чиновники зауважили, що ініціатива щодо постачання зброї може полегшити становище Києва, але українське керівництво має скористатися цим моментом для розширення армії.

Вогнева міць України зменшилася через затримки американської військової допомоги до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування на 61 млрд доларів, але зараз це "не така значна проблема".

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Як повідомив The Washington Post один з чиновників, розрив у забезпеченні боєприпасами між Україною та Росією, хоча й не усунутий повністю, значно скоротився. Однак, за його словами, питання щодо особового складу є набагато складнішим і вимагає математичних розрахунків та фізичних можливостей.

За його словами, протягом останнього року, українське керівництво не мобілізує і не тренує достатньо військ, щоб компенсувати втрати.

США розчаровані повільною мобілізацією в Україні − подробиці

Як повідомив анонімний співрозмовник The Washington Post, українська армія зіткнулась із серйозними проблемами через недостатню кількість передових підрозділів, повільну мобілізацію та навчання. Водночас Росія попри значні втрати поступово збільшує свої сили.

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Американські чиновники додали, що існують додаткові можливості для навчання бригади українських новобранців за кордоном, якщо Київ відправить їх туди.

Співрозмовник WP наголосив, що найважливішим фактором на полі бою є боєздатність українських солдатів, які готові відстоювати свої позиції.

У бойових частинах ЗСУ створять штатні підрозділи рекрутингу

В Україні вдосконалюється система рекрутингу до лав Збройних сил України. Тепер у кожній бойовій військовій частині будуть створені власні підрозділи рекрутингу.

1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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7 жовтня в Україні понад 130 бригад мали право мобілізовувати добровольців без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).