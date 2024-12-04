3 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами країн про співпрацю щодо підтримки енергосистеми України, повідомило МЗС України.

Меморандум між Україною та США на 825 млн доларів − подробиці

Підписаний меморандум може надати 825 млн доларів у межах американської підтримки української енергосистеми.

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Документ створює нормативно-правову базу для поліпшення стійкості енергетичної системи України.

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У ньому йдеться про відбудову критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергосектору та сприяння переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої в Європу економіки.

Пентагон показав список озброєння, наданого Україні за три роки війни

Міністерство оборони США оприлюднило список, де перераховується озброєння для України, надане під час повномасштабної війни.

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Пентагон розповів на що спрямують 24 млрд доларів для України, які раніше адміністрація чинного президента Штатів Джо Байдена попросила в Конгресу.

Чинний президент США Джо Байден раніше запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні. Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.