Міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги, йдеться на сайті Мінфіну.

Україна отримає до 35 млрд євро від ЄС: подробиці угоди

Відомство зазначило, що остаточний обсяг макрофінансової допомоги буде встановлено після затвердження загальної суми кредитів усіма учасниками ініціативи.

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Зважаючи на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від Євросоюзу може скласти близько 18 млрд євро.

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Підписантом від ЄС виступив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Вищевказані кошти є частиною ініціативи Великої сімки за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA), в межах якої Брюссель надішле Україні 50 млрд доларів.

Погашення позики відбуватиметься коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Більше по темі Очільник МЗС Люксембургу виступив проти вступу України до НАТО Він вважає, що вступ України до Альянсу може призвести до подальших конфліктів.

ЄС і Україна підписали меморандум для надання допомоги на €18,1 млрд

Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.

Світовий банк 28 листопада затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.

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З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.