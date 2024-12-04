Міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги, йдеться на сайті Мінфіну.
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Відомство зазначило, що остаточний обсяг макрофінансової допомоги буде встановлено після затвердження загальної суми кредитів усіма учасниками ініціативи.
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Зважаючи на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від Євросоюзу може скласти близько 18 млрд євро.
Підписантом від ЄС виступив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Вищевказані кошти є частиною ініціативи Великої сімки за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA), в межах якої Брюссель надішле Україні 50 млрд доларів.
Погашення позики відбуватиметься коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.
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ЄС і Україна підписали меморандум для надання допомоги на €18,1 млрд
Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.
Світовий банк 28 листопада затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.
З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.