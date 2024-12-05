Президент України Володимир Зеленський запропонував канцлеру ФРН Олафу Шольцу створити спільний орган, який допоможе повернути українських біженців додому або знайти їм роботу, пише Welt.

Українські біженці в Німеччині: як знайти роботу або повернутися додому

Шольц зауважив, що безробітних українців у країні треба заохочувати до працевлаштування або повернення в Україну.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Занадто багато людей були тут так довго, і їм варто почати зараз", − додав він.

Канцлер пояснив, що говорив про це із Зеленським, який своєю чергою зазначив, що хоче створити в Німеччині та Польщі установу, яка підтримає українців або в поверненні додому, або у працевлаштуванні.

Advertisement

Шольц також укотре закликав до переговорів з Україною про шляхи припинення війни.

У Німеччині майже дві третини біженців з України не планують повертатися

Дедалі більше українських біженців, які виїхали через війну, вирішують залишитися в Німеччині назавжди.

Раніше Kyiv Post повідомив, що приблизно 130 000 українців повернулися до своїх домівок на території Донбасу, що перебуває під російською окупацією, за минулий рік через труднощі, з якими вони стикалися, перебуваючи в статусі внутрішньо переміщених осіб після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.