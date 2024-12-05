Британський міністр у справах ветеранів Алістер Карнс попередив, що британська армія може бути знищена за «шість місяців або рік» у разі війни такого масштабу, як в Україні. Про це пише Politico.

Ці слова прозвучали на конференції, що проходила в Королівському інституті об’єднаних Збройних сил (Royal United Services Institute) у Лондоні. Таку похмуру перспективу він пояснив нинішнім розміром і обмеженими можливостями британської армії, підкресливши, що рівень втрат за такого сценарію швидко призведе до того, що вона втратить боєздатність.

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Британський міністр попередив про швидке виснаження армії в разі великої війни

За словами Карнса, в ході повномасштабного вторгнення Росії щодня гинуть або дістають поранень близько 1 500 її солдатів.

«У широкомасштабній війні – не обмеженій інтервенції, а такій, як в Україні, – наша армія, наприклад, за нинішніх темпів втрат, була би виснажена – як частина ширшої багатонаціональної коаліції – за шість місяців або рік», – сказав Карнс.

Він підкреслив, що без резервістів Велика Британія не зможе мати достатню кількість особового складу для виконання широкого спектру оборонних завдань, додавши: «Це не означає, що нам потрібна більша армія, але це означає, що в разі кризи потрібно швидко нарощувати глибину і масу».

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Як зазначає Politico, нинішня чисельність британської арміє є найменшою з XVIII століття. Однак заступник начальника штабу оборони Великої Британії Роб Маґоуен запевнив минулого місяця, що армія залишається готовою до негайного розгортання, заявивши: «Якщо британську армію попросять воювати сьогодні вночі, вона буде воювати сьогодні вночі».

Президент України Володимир Зеленський заявив у нещодавньому інтерв'ю Kyodo News, що українській армії наразі не вистачає сил, щоб повернути всі окуповані Росією території, включно з Кримом, додавши: «Ми повинні знайти дипломатичні рішення».

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В Україні рекордне число дезертирів − що відомо

Водночас, як написала Financial Times (FT), кількість українських солдатів, які дезертирують, різко зросла. За перші 10 місяців 2024 року прокурори відкрили 60 000 справ проти військовослужбовців за залишення своїх позицій – більше, ніж за попередні два роки разом узяті.

Військові аналітики, на яких посилається FT, пояснюють збільшення кількості дезертирів такими чинниками, як обмежені можливості України проводити ротації, недостатні періоди відпочинку, високий рівень виснаження, проблеми з психічним здоров'ям і втрати.

У цьому зв'язку США і Велика Британія закликали Україну знизити призовний вік до 18 років для поповнення своїх Збройних сил. Один американський урядовець зазначив, що Україна не мобілізує достатньо солдатів, щоб встигати за збільшенням чисельності російської армії.

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Однак Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що ЗСУ стикаються з більш серйозною проблемою, ніж нестача особового складу, а саме з недостатньою кількістю зброї та техніки від західних союзників,

«Деякі лідери говорили мені, що вам потрібен молодший [призовний вік]. Я сказав: що ви хочете, щоб вони робили? Померти без вашої зброї?», – сказав він.

Зеленський також повідомив, що західні союзники Києва повністю оснастили лише дві з половиною з десяти запланованих бригад, незважаючи на домовленості про постачання, досягнуті понад рік тому.