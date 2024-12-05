З січня біженці з України в Австрії, які мають автомобілі, можуть втратити базову підтримку, пише Derstandard.

Нові правила для українців в Австрії − подробиці

За даними плану, ухваленого Федерально-державною координаційною радою Австрії з питань базового соціального забезпечення, з січня наявність автомобіля може призвести до позбавлення підтримки українських біженців у вигляді житла.

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Як зазначається, ті, хто має достатньо грошей, аби застрахувати свій автомобіль та придбати бензин, не потребують додаткової допомоги.

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У Відні це правило навряд застосують, оскільки з цього приводу на передостанньому засіданні Координаційної ради було прийняли одноголосне рішення. Так застосування цього регулювання буде на розсуд федеральних земель.

Представник Координації притулку Лукас Галяйтнер-Герц також розкритикував пропозицію та зазначив, що базова соцпідтримка це від початку повномасштабної війни була неправильною мережею безпеки для переміщених осіб з України.

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Він пояснив, що для осіб, які шукають притулок, а це своєю чергою більшість серед біженців загалом, система придатна, однак для тих, хто володіє автомобілем − ні.

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Герц наголосив, що раніше в системі базової соціальної допомоги існувала певна особливість: автомобілі не враховувалися при розрахунку допомоги, оскільки вважалося, що ті необхідні для повернення в Україну.

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