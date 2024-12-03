Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції, пише Ехо Кавказу.

Силовики в Тбілісі розганяють протестувальників − подробиці

Близько 20:00 2 грудня на площу Свободи біля будівлі парламенту з бокових вулиць підійшли підрозділи спецпризначенців і почали розганяти протестувальників за допомогою водометів і сльозогінного газу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото: Reuters/ Іраклі Геденідзе

До ранку 3 грудня спецназ активізувався та почав переслідувати мітингувальників на дистанції майже в 4 кілометри від будівлі парламенту й до парку Ваке.

Силовики також почали затримувати та бити протестувальників у вестибюлі тбіліського метро імені Шота Руставелі.

Фото: Reuters/ Іраклі Геденідзе

За даними Ехо Кавказа, в більшості затриманих мітингувальників є сліди побоїв.

Advertisement

Грузинський омбудсмен Леван Іоселіані заявив, що за результатами моніторингу протестів було встановлено, що майже 80% опитаних (124 особи зі 156) зазнали насильства та нелюдського поводження з боку поліції.

Він стурбований стрімким збільшенням кількості скарг на перевищення поліцією своїх повноважень під час останніх демонстрацій та закликав правоохоронців діяти виключно в межах закону.

Країни Балтії застосують санкції проти організаторів розгону протестів у Грузії

На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала провести повторні парламентські вибори в країні.

Advertisement

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.

Протести у Тбілісі відбулися також у ніч проти 29 листопада. Тоді демонстрантів теж розігнала поліція. Силовики застосували проти протестувальників водомети та сльозогінний газ. Під час затримання учасників акції спецпризначенці застосували силу.

Люди вийшли на мітинг після того, як грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.