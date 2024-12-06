У своїй переконливій промові на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на рівні міністрів у четвер Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці України в умовах триваючої російської агресії і наголосив на важливості демократичних цінностей у всій Європі.
Блінкен: Росія загрожує принципам ОБСЄ − подробиці
Його заява пролунала в той час, коли ОБСЄ бореться з викликами, спричиненими діями Росії, які Блінкен охарактеризував як пряму загрозу принципам суверенітету і територіальної цілісності.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Трамп назвав кандидата на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ
«Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну підірвало ідеали суверенітету і самовизначення», – заявив Блінкен, підкресливши роль ОБСЄ у протидії цим порушенням за допомогою таких механізмів, як «Московський механізм». Він зазначив, що попри спроби Росії перешкоджати діяльності ОБСЄ, організація продовжує свою життєво важливу роботу, включно зі спостереженням за виборами в країнах-членах і захистом громадянського суспільства.
Блінкен вказав на нещодавні втручання Росії у вибори, зокрема, в Молдові та Грузії, висловивши занепокоєння антидемократичними діями правлячої партії: «Сполучені Штати поділяють стурбованість багатьох членів ОБСЄ рішенням «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС. Ми підтримуємо право на мирний протест і засуджуємо жорстокі репресії проти тих, хто закликає свою країну залишатися на шляху до тісніших зв'язків із Європою».
Росія погрожує ядерною ескалацією − що відомо
Держсекретар наголосив, що зміцнення демократії та громадянського суспільства має вирішальне значення у протидії авторитаризму. «Це підкреслює важливість роботи ОБСЄ з посилення захисту журналістів, антикорупційних активістів і правозахисників», – додав він.
Блінкен також звернув увагу на ескалацію військових загроз із боку Росії, в тому числі використання нею ядерної риторики та атак на енергетичну інфраструктуру України. «Поговорімо про ескалацію», – закликав він, звертаючи увагу на ці тривожні події як на серйозну загрозу не лише для України, а й для всіх країн-членів ОБСЄ.
Піддавши гострій критиці попередні коментарі міністра закордонних справ Росії Серґєя Лаврова, Блінкен заявив, що дискусії про безпеку не повинні вестися на користь Росії за рахунок України. «Йдеться не про безпеку Росії, а про імперський проєкт пана Путіна, спрямований на те, щоб стерти Україну з мапи», – заявив він.
На завершення свого виступу Блінкен закликав до постійної підтримки України та єдиного фронту держав-членів ОБСЄ проти авторитаризму: «Підтримка роботи ОБСЄ вимагає забезпечення цієї організації сильними лідерами, які будуть енергійно захищати і просувати Гельсінські принципи. «Ми повинні бути рішучими в цьому».