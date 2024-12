У своїй переконливій промові на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на рівні міністрів у четвер Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці України в умовах триваючої російської агресії і наголосив на важливості демократичних цінностей у всій Європі.

Блінкен: Росія загрожує принципам ОБСЄ − подробиці

Його заява пролунала в той час, коли ОБСЄ бореться з викликами, спричиненими діями Росії, які Блінкен охарактеризував як пряму загрозу принципам суверенітету і територіальної цілісності.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

US Secretary of State Antony Blinken (C) listens during a meeting with Maltese Prime Minister at the Auberge de Castille in Valletta on December 4, 2024. Blinken arrived in Malta to attend the 31st OSCE Ministerial Council on December 5 and 6. (Photo by Jonathan Borg / POOL / AFP)Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з прем'єр-міністром Мальти в Обер-де-Кастіль у Валлетті 4 грудня 2024 року. Блінкен узяв участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5-6 грудня. Фото: Джонатан Борґ / POOL / AFP

Більше по темі Трамп назвав кандидата на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ Кандидатом став подкастер, підприємець та інвестор, який підтримує тісні стосунки з мільярдером Ілоном Маском.

«Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну підірвало ідеали суверенітету і самовизначення», – заявив Блінкен, підкресливши роль ОБСЄ у протидії цим порушенням за допомогою таких механізмів, як «Московський механізм». Він зазначив, що попри спроби Росії перешкоджати діяльності ОБСЄ, організація продовжує свою життєво важливу роботу, включно зі спостереженням за виборами в країнах-членах і захистом громадянського суспільства.

Advertisement

Блінкен вказав на нещодавні втручання Росії у вибори, зокрема, в Молдові та Грузії, висловивши занепокоєння антидемократичними діями правлячої партії: «Сполучені Штати поділяють стурбованість багатьох членів ОБСЄ рішенням «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС. Ми підтримуємо право на мирний протест і засуджуємо жорстокі репресії проти тих, хто закликає свою країну залишатися на шляху до тісніших зв'язків із Європою».

Advertisement

Росія погрожує ядерною ескалацією − що відомо

Держсекретар наголосив, що зміцнення демократії та громадянського суспільства має вирішальне значення у протидії авторитаризму. «Це підкреслює важливість роботи ОБСЄ з посилення захисту журналістів, антикорупційних активістів і правозахисників», – додав він.

Блінкен також звернув увагу на ескалацію військових загроз із боку Росії, в тому числі використання нею ядерної риторики та атак на енергетичну інфраструктуру України. «Поговорімо про ескалацію», – закликав він, звертаючи увагу на ці тривожні події як на серйозну загрозу не лише для України, а й для всіх країн-членів ОБСЄ.

Advertisement

Піддавши гострій критиці попередні коментарі міністра закордонних справ Росії Серґєя Лаврова, Блінкен заявив, що дискусії про безпеку не повинні вестися на користь Росії за рахунок України. «Йдеться не про безпеку Росії, а про імперський проєкт пана Путіна, спрямований на те, щоб стерти Україну з мапи», – заявив він.

На завершення свого виступу Блінкен закликав до постійної підтримки України та єдиного фронту держав-членів ОБСЄ проти авторитаризму: «Підтримка роботи ОБСЄ вимагає забезпечення цієї організації сильними лідерами, які будуть енергійно захищати і просувати Гельсінські принципи. «Ми повинні бути рішучими в цьому».