Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький і міністр культури та національної спадщини Польщі Ганна Врублевська домовилися про розширення співпраці у сфері культури.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Україна поглиблює культурну співпрацю з Польщею

Україна і Польща домовилися про культурні обміни, освітні програми для студентів, стажування, організацію мистецьких резиденцій і збереження культурної спадщини

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У ході зустрічі були обговорені плани спільних заходів на 2025 рік, які, зокрема, пов'язані з головуванням Польщі в Європейському Союзі.

Окрім цього, міністри розглянули спільні проєкти, заплановані в межах конструктивного історичного діалогу.

Микола Точицький висловив вдячність Польщі за підтримку та сприяння у розвитку стратегічного партнерства між країнами.

Під час візиту яскравим прикладом спільної культурної діяльності стало відкриття виставки з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, а також виступ Національного симфонічного оркестру України в Національній філармонії Польщі.

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"Ці заходи стали чудовою нагодою для презентації української культури та значним внеском у поглиблення культурної співпраці з Польщею", – наголосили в міністерстві.

Україна та Польща посилюють викладання української мови у школах Польщі

Міністерство освіти та науки України активно співпрацює з Польщею, щоб українські учні, які тимчасово перебувають у цій країні, могли зберегти свою національну ідентичність.

Триває робота з налагодження механізму для створення освітніх організацій, суботніх/недільних шкіл для факультативного викладання українознавчих предметів.

Серед спільних дій передбачається впровадження вивчення української мови в польських школах як другої іноземної.