6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.
День Збройних сил України − привітання
До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головком ЗСУ Олександр Сирський.
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Президент подякував Українському народу, відзначивши внесок кожного громадянина у створення нової історії незалежної держави. Він наголосив на героїзмі українських захисників, які борються на всіх фронтах, зокрема на найгарячіших ділянках, таких як Курахівський та Покровський напрямки, і підкреслив, що саме завдяки їхній злагодженій роботі Україна є такою сильною.
"У нашій історії є дві дати, що стоять поруч і пов’язані − це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ.
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Дякуємо вам за це, і хай сміливих смерть обходить, хай все буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", − зауважив Зеленський.
Служба безпеки України зазначила, що сьогоднішнє свято є одним з найважливіших для українського народу.
Українська спецслужба висловила глибоку повагу та подяку воїнам Збройних Сил України, підкресливши, що завдяки їхньому героїзму та відданості Батьківщині українці здатні вистояти навіть у найскладніші часи.
"Для Служби безпеки велика честь разом з воїнами ЗСУ захищати рідну землю та проводити унікальні спецоперації. І ми робимо низький уклін в пам’ять про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни", − додала СБУ.
А Головком Сирський закцентував на тому, що українці знову борються за Незалежність, а ворог той самий, що й сто років тому.
"Українці знову покликані боротись і ми мусимо перемогти!" − наголосив Сирський.
Він також додав, що ЗСУ загартовані в десятилітній війні з росіянами.
"Це сучасна Українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з гнітючим противником", − пояснив Головком.
Головнокомандувач висловив щиру подяку всім військовим, які беруть участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині, а також тим, хто брав участь в успішних наступальних операціях, таких як Харківська, звільнення правобережної Херсонщини та Курська.
Він підсумував, що завдяки героїчним зусиллям українських захисників російські окупанти зазнали значних втрат.
День Збройних сил України – що треба знати
У 1993 році постановою Верховної Ради України встановлили свято Дня Збройних Сил України, яке має відзначатися щорічно 6 грудня.
Цей день набув особливого значення з 2014 року, коли українська армія стала на захист держави після початку збройної агресії Росії.
У ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.
6 грудня відзначають спільне свято для усіх родів військ, однак є окремі дати свят для кожного із видів збройних сил.
За чисельністю особового складу Збройні сили посідають 17 місце у світі, станом на 2024 рік.