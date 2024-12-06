6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.

День Збройних сил України − привітання

До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Президент подякував Українському народу, відзначивши внесок кожного громадянина у створення нової історії незалежної держави. Він наголосив на героїзмі українських захисників, які борються на всіх фронтах, зокрема на найгарячіших ділянках, таких як Курахівський та Покровський напрямки, і підкреслив, що саме завдяки їхній злагодженій роботі Україна є такою сильною.

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"У нашій історії є дві дати, що стоять поруч і пов’язані − це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ.

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Дякуємо вам за це, і хай сміливих смерть обходить, хай все буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", − зауважив Зеленський.

Служба безпеки України зазначила, що сьогоднішнє свято є одним з найважливіших для українського народу.

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Українська спецслужба висловила глибоку повагу та подяку воїнам Збройних Сил України, підкресливши, що завдяки їхньому героїзму та відданості Батьківщині українці здатні вистояти навіть у найскладніші часи.

"Для Служби безпеки велика честь разом з воїнами ЗСУ захищати рідну землю та проводити унікальні спецоперації. І ми робимо низький уклін в пам’ять про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни", − додала СБУ.

А Головком Сирський закцентував на тому, що українці знову борються за Незалежність, а ворог той самий, що й сто років тому.

"Українці знову покликані боротись і ми мусимо перемогти!" − наголосив Сирський.

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Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Він також додав, що ЗСУ загартовані в десятилітній війні з росіянами. 

"Це сучасна Українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з гнітючим противником", − пояснив Головком.

Головнокомандувач  висловив щиру подяку всім військовим, які беруть участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині, а також тим, хто брав участь в успішних наступальних операціях, таких як Харківська, звільнення правобережної Херсонщини та Курська.

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Він підсумував, що завдяки героїчним зусиллям українських захисників російські окупанти зазнали значних втрат.

День Збройних сил України – що треба знати

У 1993 році постановою Верховної Ради України встановлили свято Дня Збройних Сил України, яке має відзначатися щорічно 6 грудня.

Цей день набув особливого значення з 2014 року, коли українська армія стала на захист держави після початку збройної агресії Росії.

У ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

6 грудня відзначають спільне свято для усіх родів військ, однак є окремі дати свят для кожного із видів збройних сил.

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За чисельністю особового складу Збройні сили посідають 17 місце у світі, станом на 2024 рік.

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