Дивним продовженням історії про штурм Капітолію 6 січня 2021 року стало те, що 56-річний техасець Кевін Деніел Лофтус намагався вступити до лав російської армії для участі в бойових діях проти України.

Це, як пише Wall Street Journal, стало відомо під час нещодавнього судового засідання, на якому з'ясувалося, що Лофтус планував потрапити до Росії через Туреччину, хоча отримав випробувальний термін за участь у штурмі Капітолію.

Американець, який штурмував Капітолій, планував воювати за Росію в Україні

A video of Jan. 6 rioters outside the US Capitol is displayed on a screen during a hearing by the House Select Committee to investigate the January 6th attack on the US Capitol in the Cannon House Office Building in Washington, DC, on July 21, 2022. The select House committee conducting the investigation of the Capitol riot is holding its eighth and final hearing, providing a detailed examination of former president Donald Trump's actions on January 6th. More than 850 people have been arrested in connection with the 2021 attack on Congress, which came after Trump delivered a fiery speech to his supporters near the White House falsely claiming that the election was Відео з учасниками заворушень 6 січня біля Капітолію США виводиться на екран під час слухань Спеціального комітету Палати представників з розслідування нападу на Капітолій 6 січня в офісній будівлі «Кеннон-хаус» у Вашингтоні, округ Колумбія, 21 липня 2022 року. Фото: AFP

Лофтус був затриманий 28 жовтня, коли сідав на літак до Туреччини. Умови його випробувального терміну чітко вимагали від нього отримувати дозвіл на будь-які поїздки за межі Далласа, а такого дозволу він не отримав. Прокурори заявили, що Лофтус мав намір продовжити свою подорож з Туреччини до Грузії, де він планував отримати 90-денну російську візу.

Хто такий Кевін Деніел Лофтус

За словами федерального прокурора Елі Росса, Лофтус мав контакт у Росії з людиною на ім'я Гриша, який мав допомогти йому зв'язатися з російськими військовими.

На допиті у ФБР Лофтус підтвердив, що здійснив кілька переказів на ім'я Гріші на суму близько 1 200 доларів кожен «на спорядження російських солдатів".

На запитання, чи воював би він в Україні на боці Росії, Лофтус відповів ствердно: «Так».

Міністерство юстиції США порушило понад 1 500 кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями в Капітолії, і справа Лофтуса додає тривожного виміру до цієї саги. Це відбувається на тлі різкої зміни політичного ландшафту після обрання на пост президента Дональда Трампа, який натякнув на можливість помилування учасників подій 6 січня.

В очікуванні можливого помилування багато обвинувачених домагаються відтермінування судових процесів.

Юридичні проблеми Лофтуса загострилися, коли всього через три дні після спроби вилетіти до Туреччини його заарештували за порушення умов випробувального терміну. Його затримали в Айові, коли він їхав до Вісконсіна куди нібито віз своєму синові особисті речі – фотографії, гроші та золоті монети – і звідки нібито мав повернутися до Далласа. Після арешту Лофтус був переведений до Вашингтона, де постав перед суддею Зією Фарукі.

Під час слухання той висловив недовіру до намірів Лофтуса: «Я просто намагаюся розібратися в цьому. Це досить... або тривожно, або фантастично».

У в березні 2022 року Лофтус визнав себе винним в участі у штурмі Капітолію і був засуджений до трьох років умовно.

Прокурори просили для Лофтуса один місяць тюремного ув'язнення на додачу до умовного терміну через його пости в соцмережах, у яких він вихвалявся своєю роллю в заворушеннях. Вони зазначили, що шість років служби Лофтуса в армії США різко контрастують з його діями під час штурму Капітолію – діями, які вони охарактеризували як такі, що «суперечать його попереднім зобов'язанням захищати Сполучені Штати і Конституцію».

Перед наступним слуханням у справі Лофтуса, призначеним на понеділок, залишаються відкритими питання про те, як вона буде розвиватися на тлі ширших дискусій про відповідальність тих, хто брав участь у подіях 6 січня.

Спроба Лофтуса, хоча й невдала, вступити на службу до російського війська викликає серйозне занепокоєння не лише щодо індивідуальної відповідальності, а й щодо потенційної радикалізації внаслідок політичних змін у Сполучених Штатах.