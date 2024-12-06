Швеція та Данія уклали угоду з BAE Systems Hägglunds на придбання 205 бойових машин піхоти CV90, серед яких 40 одиниць призначені для України.

Про це ідеться у пресрелізі на сайті шведського уряду.

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Україна отримає БМП від Швеції і Данії - подробиці

Швеція та Данія спільно придбали 205 нових бойових машин піхоти CV90 за понад 2,2 мільярда доларів.

Як зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, ці інвестиції дозволять не лише посилити обороноздатність обох країн, але й забезпечити додаткову військову допомогу Україні.

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Зокрема, 40 нових бронемашин передадуть українській армії.

БМП CV9035 MkIIIC - що відомо

Бойові машини піхоти CV9035 MkIIIC оснащені сучасними системами, що забезпечують екіпажу повну картину бойового поля.

Нова башта підвищує їхню маневреність, захищеність і вогневу потужність.

Швеція вже передала Україні 50 таких машин, а нове замовлення на 40 одиниць, фінансується 15-м пакетом допомоги, ще більше зміцнить обороноздатність ЗСУ.

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Данія і Швеція нададуть Україні фінансову допомогу у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

Зокрема, Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".

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Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.