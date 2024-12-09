Румунська поліція протягом вихідних затримала близько 20 осіб, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї.

Інцидент стався на тлі напруженої ситуації в країні після скасування другого туру президентських виборів, повідомляє Politico.

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Після перенесення виборів до Бухаресту прямувала групу людей зі зброєю

Серед затриманих – відомий румунський політик Гораціу Потра, колишній лідер групи найманців, яка діяла в Африці.

У його автомобілі марки "Мерседес" правоохоронці виявили пістолет, ножі, іншу зброю, а також готівку у різних валютах.

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За даними місцевих ЗМІ, затримані могли бути пов’язані з планами зриву протестів проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Нібито група, якою керував Потра, забронювала готелі поблизу Університетської площі Бухареста й мала список політиків і журналістів, яких планувала залякувати.

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Однак офіційно ці звинувачення румунська влада не підтвердила.

Адвокат Гораціу Потри заявив, що його клієнта затримали за підозрою у зберіганні зброї та підбурюванні до насильства через публікацію у Facebook.

Він також заперечив будь-який зв’язок Потри з Келіном Джорджеску.

"Мій клієнт категорично відкидає всі звинувачення. Щодо зв’язків із Джорджеску, то жодних доказів чи згадок про це у справі немає", – додав адвокат.

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Обшуки у Румунії: що відомо

7 грудня, румунські правоохоронці провели обшуки у Бухаресті і шести округах, зокрема у ймовірного спонсора передвиборчої кампанії кандидата в президенти Каліна Георгеску.

Обшуки пов’язані з можливою причетністю приватної особи до незаконного фінансування виборчої кампанії Георгеску.

Рейди провели у Богдана Пешкіра, відомого на платформі TikTok під ніком bogpr. У соцмережі офіційно підтвердили, що у період з 24 жовтня до 24 листопада Пешкір перерахував 381 тисячу євро акаунтам, які просували Каліна Георгеску в TikTok.

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні, через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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25 листопада у Румунії підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах - у другий тур тоді пройшли Калін Георгеску і Єлена Ласконі.

Маловідомий досі політик Георгеску отримав 23%. Він є затятим критиком НАТО, членом якого є Румунія. Зокрема він заявляв, що Північноатлантичний альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія.