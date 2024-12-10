У Чикаго відкрили Український Освітній Хаб для того, щоб українці у США відчували постійний зв'язок з Україною.
З початку повномасштабної війни в Україну понад півмільйона українців знайшли прихисток у США, збільшивши українську діаспору до майже мільйона осіб.
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Нові можливості для отримання освіти українським дітям за кордоном
Ініціатива Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Міністерства освіти і науки України дала можливість українцям за кордоном продовжувати освіту в рамках Українського Освітнього Хабу.
З літа 2024 року проєкт працює онлайн, а тепер розширився до очного формату в Чикаго
«Збереження людського капіталу України — важливий пріоритет Міністерства освіти і науки України. Навчання за українознавчим компонентом та можливість перезараховувати оцінки з навчальних закладів за кордоном дозволяють дітям зберігати зв'язок з українською культурою та мовою, а також навчатись в українських школах без подвійного навантаження. Важливим аспектом є співпраця з громадськими організаціями, які підтримують українську ідентичність за кордоном», — зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.
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Розширення мережі Українських Освітніх Хабів у США
Чикаго з 2022 року прийняло другу за чисельністю після Нью-Йорка кількість українців. Тому саме в цьому місті і було вирішено відкрити перший в США Українських Освітній Хаб.
Український Освітній Хаб розташований у Міському коледжі Чикаго за адресою: Wilbur Wright College Humboldt Park, 1645 N California Ave, Chicago, IL 60647, недалеко від району «Ukrainian Village», де традиційно проживає велика кількість українців.
У США партнером Українського Освітнього Хабу виступила Національна асоціація системи вищої освіти (NASH), яка об’єднує понад 70% всіх американських університетів.
Асоціація інноваційної та цифрової освіти забезпечить координацію діяльності Хабу, розробку освітніх матеріалів та навчального контенту, залучить сертифікованих тренерів, надасть власні 34 освітні платформи для користування учасникам Хабу, а також реалізує широку інформаційну кампанію для залучення якомога більшої кількості українців використати можливості, які надає Український Освітній Хаб в США.
Участь у відкритті Українського Освітнього Хабу в Чикаго взяли офіційні представники штату Іллінойс, мерії міста Чикаго, української діаспори та партнерів Хабу, що свідчить про значну увагу до цієї події.
З лютого 2022 року мережа Українських Освітніх Хабів надала послуги понад 500 000 українцям у різних країнах світу и внутрішньопереміщеним особам, адже в Україні також працюють такі Хаби у форматі Цифрових Освітніх Центрів.
Вже у 2025 році планується відкрити приміщення Українського Освітнього Хабу в інших містах США, де масово проживають українці, зокрема у Нью-Йорку.