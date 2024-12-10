Польща продовжила на три місяці дію буферної зони на кордоні з Білоруссю.

За 180 днів функціонування обмежень кількість нелегальних перетинів кордону зменшилася на 41%, повідомило міністерство внутрішніх справ Польщі.

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Буферну зону на польсько-білоруському кордоні знову продовжать - що відомо

Буферна зона на польсько-білоруському кордоні, що діяла вже майже пів року, продовжить функціонувати щонайменше до березня наступного року.

За цей час кількість спроб нелегального перетину кордону зменшилася на понад 40%.

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«З 13 червня по 5 грудня цього року зафіксовано майже 11,2 тис. таких спроб. Упродовж аналогічного періоду, до запровадження цієї зони, таких випадків було понад 19 тисяч», - повідомило міністерство.

Польща провела нову військову операцію на кордоні з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя", в якій задіяні 17 тисяч військових.

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За нову операцію відповідє 18-а механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів каміння.

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Кордон між цими країнами став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.