Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Башара Асада, пише CNN.

США підтримали повстанців у Сирії − подробиці

Блінкен зазначив, що під час цього перехідного періоду сирійський народ має повне право вимагати збереження державних інститутів, відновлення надання ключових послуг та захисту вразливих верств населення.

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За словами держсекретаря, США підтримуватимуть міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення режиму Асада та його союзників до відповідальності "за звірства і зловживання, вчинені проти сирійського народу, зокрема за використання хімічної зброї та незаконні затримання цивільних осіб".

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Штати закликали всі сторони поважати людські права, вживати запобіжних заходів для захисту цивільного населення та дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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Повалення режиму Асада − що треба знати

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.

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Ввечері 8 грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Башар Асад, лідер Сирії, втік із Дамаска, але його літак Іл-76Т зник із радарів.

У цей день авіація Сполучених Штатів завдала десятки високоточних авіаударів по таборах і бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Після падіння режиму Асада Росія хоче провести закрите засідання Ради Безпеки ООН.