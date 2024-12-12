У цьому році Україна та Литва проведуть спільні міжурядові консультації в Києві. Сторони обговорять подальшу співпрацю.

Про це під час телефонної розмови домовилися прем'єр-міністр Денис Шмигаль та новообраний прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.

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Урядові консультації України та Литви - подробиці

Шмигаль привітав Палуцкаса з призначенням на посаду й формуванням нового уряду Литви.

Він зауважив, що Україна очікує на продовження продуктивного стратегічного партнерства.

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Український прем’єр додав, що Литва є одним із найбільших прибічників і адвокатів України на міжнародній арені.

Від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні допомогу на суму понад 1,5 млрд євро, що становить 2% від ВВП країни.

"Цінуємо рішення литовських друзів щорічно виділяти 0,25% ВВП на потреби безпеки й оборони нашої держави. А також розраховуємо на продовження реалізації спільних проєктів у ключових галузях", - зазначив Шмигаль.

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Він також подякував Палуцкасу за те, що підтримка України, зокрема інтеграції в ЄС і НАТО, має важливе значення в представленій програмі уряду Литви.

Литва надала Україні новий пакет допомоги

Україні доставили генератори, запчастини до бронетранспортера М113, зброю та боєприпаси, повідомило міністерство оборони Литви.

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Пресслужба відомства наголосила, що країна продовжує свою непохитну підтримку України.

"Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", − йдеться в повідомленні.