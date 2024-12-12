Президент Володимир Зеленський обговорив питання змін у військовій підготовці з командирами батальйонів та рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад і 128-ї окремої бригади ТрО.

Кабміну та Міноборони працюють над закриттям потреб підрозділів

«Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання», - розповів Зеленський.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він відзначив, що детальну увагу під час зустрічі приділили забезпеченню дронами та роботі з ними.

«Є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів. Говорили і про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам. Є успішні результати, маємо їх масштабувати», - сказав Президент.

Більше по темі В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ Українських захисників і захисниць привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, Головне управління розвідки Міноборони, а також Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Він також додав, що заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса перебуватиме в постійній комунікації з бойовими командирами.

"Маємо досягти максимальних результатів у всіх питаннях. Досвід бойових бригад потрібно враховувати при ухваленні рішень на всіх рівнях", - акцентував Зеленський.

Advertisement

Зеленський приїхав на позиції дивізіону HIMARS

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції дивізіону HIMARS та першу в Україні підземну передову хірургічну групу.

Володимир Зеленський привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.

Президент України також відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу, яка вже активно надає допомогу.