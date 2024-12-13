Шлях України до можливого членства в НАТО є «незворотнім». Про це заявили керівники зовнішньополітичних відомств семи європейських країн на зустрічі в Берліні в четвер.

Шлях до НАТО: Європа обіцяє Україні підтримку

«Ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, у тому числі членства в НАТО», – заявили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії, а також Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Україна повинна перемогти, – підкреслили вони у спільній декларації після зустрічі з українським колегою. – Ми зобов'язуємося надати Україні залізні гарантії безпеки, в тому числі надійну довгострокову військову та фінансову підтримку».

Зустріч відбулася під головуванням міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на тлі російського вторгнення в Україну, що триває вже понад 1000 днів і вже третю зиму, і сильного тиску на Сили оборони України.

Більше по темі Молдова ввела режим НС через можливе припинення транзиту російського газу Російський газ, однак, можна транспортувати альтернативними маршрутами, тобто не лише через Україну.

Чільні дипломати пообіцяли «залишатися непохитними в солідарності» і «продовжувати підтримувати Україну в її праві на самозахист від російської агресії».

Advertisement

Дональд Трамп: питання війни є пріоритетом

Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду наступного місяця, заявив, що вирішення української кризи буде його головним пріоритетом, але в Києві побоюються, що він може спробувати змусити Україну піти на значні поступки в обмін на припинення вогню.

На цьому наголосили європейські міністри на зустрічі в Берліні: «Не може бути ніяких переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці».

Вони пообіцяли «стояти разом з нашими європейськими і трансатлантичними партнерами, думаючи й діючи в інтересах європейської безпеки».

Група також заявила, що «продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз».