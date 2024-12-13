Шлях України до можливого членства в НАТО є «незворотнім». Про це заявили керівники зовнішньополітичних відомств семи європейських країн на зустрічі в Берліні в четвер.
Шлях до НАТО: Європа обіцяє Україні підтримку
«Ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, у тому числі членства в НАТО», – заявили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії, а також Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
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«Україна повинна перемогти, – підкреслили вони у спільній декларації після зустрічі з українським колегою. – Ми зобов'язуємося надати Україні залізні гарантії безпеки, в тому числі надійну довгострокову військову та фінансову підтримку».
Зустріч відбулася під головуванням міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на тлі російського вторгнення в Україну, що триває вже понад 1000 днів і вже третю зиму, і сильного тиску на Сили оборони України.
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Чільні дипломати пообіцяли «залишатися непохитними в солідарності» і «продовжувати підтримувати Україну в її праві на самозахист від російської агресії».
Дональд Трамп: питання війни є пріоритетом
Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду наступного місяця, заявив, що вирішення української кризи буде його головним пріоритетом, але в Києві побоюються, що він може спробувати змусити Україну піти на значні поступки в обмін на припинення вогню.
На цьому наголосили європейські міністри на зустрічі в Берліні: «Не може бути ніяких переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці».
Вони пообіцяли «стояти разом з нашими європейськими і трансатлантичними партнерами, думаючи й діючи в інтересах європейської безпеки».
Група також заявила, що «продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз».