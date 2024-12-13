13 грудня країна-агресор Росія запустила по Україні 94 ракети та 193 безпілотники, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Україна відбила масовану атаку: збито понад 160 цілей

Радіотехнічні війська ПС виявили 287 засобів повітряного нападу, зокрема такі:

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чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К у Тамбовській області Росії;

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Брянської області Росії та тимчасово окупованого Криму;

одна балістична ракета KN-23 також із Брянщини;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Волгоградської області;

24 крилаті ракети "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря;

сім крилатих ракет "Іскандер-К" із Воронезької та Ростовської області Росії;

одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 із повітряного простору над ТОТ Луганської області;

193 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, яких запускали з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська, Міллєрово в Росії.

Масований обстріл України − що треба знати

Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну ракетами.

Пʼять з девʼяти енергоблоків трьох АЕС України знизили потужність через ранкову атаку.

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Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масований обстріл України. Свою реакцію також оприлюднили і Президент України, а також Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Укренерго на цю добу збільшило обсяги відключень до 3 із 6 черг