З 13 грудня до 19 грудня в Каунасі триває акція на підтримку українських солдатів під назвою "Різдво йде в окопи".

Людей запрошують зібрати різдвяні подарунки для українських бійців, які воюють на Херсонському, Покровському, Торецькому та Сумському напрямках, повідомляє LRT.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Акція "Різдво йде в окопи" - що відомо

Напередодні свят громадська організація "Iki pergalės" закликає всіх небайдужих долучитися до акції підтримки українських захисників.

Волонтери збирають теплі речі, такі як швидковисихаючі рукавички, шкарпетки, подушечки та грілки для рук, а також обігрівачі, щоб відправити їх військовим, які воюють на гарячих напрямках.

Advertisement

Приймаються батарейки всіх типів, портативні зарядні пристрої, накопичувачі електроенергії, ліхтарики, електричні та газові обігрівачі, газові балони, подовжувачі, хаби.

Крім того, необхідні джгути, термоковдри, ноші, м'які шини, перев'язувальні матеріали, ліки від сезонних захворювань і вітаміни, засоби гігієни та особистої гігієни для поранених.

Більше по темі Вандали атакували Український культурний центр у Тель-Авіві Невідомі обклеїли будівлю центру листівками провокативного характеру.

Також потрібні консерви, супи та макаронні вироби, шоколадки, кава, цукерки, енергетичні батончики та інші продукти тривалого зберігання.

Advertisement

Збір триватиме до 19 грудня на стадіоні "Даріус і Гіренас".

Всі зібрані пожертви відвезуть і передадуть бійцям волонтери місії "Острів Зміїний", поки що заплановано дві поїздки - на Різдво і після Нового року.

У Польщі відбулася акція на підтримку українських військовополонених

7 грудня у Гданську відбувся важливий захід, присвячений українським військовополоненим та зниклим безвісти.

Ця мирна акція була покликана: