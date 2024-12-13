З 13 грудня до 19 грудня в Каунасі триває акція на підтримку українських солдатів під назвою "Різдво йде в окопи".
Людей запрошують зібрати різдвяні подарунки для українських бійців, які воюють на Херсонському, Покровському, Торецькому та Сумському напрямках, повідомляє LRT.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Акція "Різдво йде в окопи" - що відомо
Напередодні свят громадська організація "Iki pergalės" закликає всіх небайдужих долучитися до акції підтримки українських захисників.
Волонтери збирають теплі речі, такі як швидковисихаючі рукавички, шкарпетки, подушечки та грілки для рук, а також обігрівачі, щоб відправити їх військовим, які воюють на гарячих напрямках.
Приймаються батарейки всіх типів, портативні зарядні пристрої, накопичувачі електроенергії, ліхтарики, електричні та газові обігрівачі, газові балони, подовжувачі, хаби.
Крім того, необхідні джгути, термоковдри, ноші, м'які шини, перев'язувальні матеріали, ліки від сезонних захворювань і вітаміни, засоби гігієни та особистої гігієни для поранених.
Вандали атакували Український культурний центр у Тель-Авіві
Також потрібні консерви, супи та макаронні вироби, шоколадки, кава, цукерки, енергетичні батончики та інші продукти тривалого зберігання.
Збір триватиме до 19 грудня на стадіоні "Даріус і Гіренас".
Всі зібрані пожертви відвезуть і передадуть бійцям волонтери місії "Острів Зміїний", поки що заплановано дві поїздки - на Різдво і після Нового року.
У Польщі відбулася акція на підтримку українських військовополонених
7 грудня у Гданську відбувся важливий захід, присвячений українським військовополоненим та зниклим безвісти.
Ця мирна акція була покликана:
- Привернути увагу громадськості: нагадати про тих, хто, захищаючи Україну, опинився в руках ворога.
- Висловити солідарність: показати українським військовополоненим та їхнім родинам, що вони не самотні, що їх підтримують люди в різних куточках світу.
- Закликати до дій: звернутися до міжнародної спільноти з вимогою звільнення всіх українських військовополонених та забезпечення дотримання їхніх прав відповідно до міжнародного гуманітарного права.