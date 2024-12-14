Військові зможуть отримати винагороду за знищену ворожу техніку через рапорт в Армія+.

Запустити таку опцію у застосунку планують протягом грудня 2024 року.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

В Армія+ можна буде отримати виплату за знищену техніку РФ

У Міноборони хочуть запустити цю функцію до кінця 2024 року.

«Як буде працювати цей рапорт? Екіпаж знищує техніку ворога, це, очевидно, фіксується на відео - тобто, формуються докази через відеофіксацію, командир екіпажу оформлює рапорт у Армія+», - розповіла Черногоренко.

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До рапорту обов’язково потрібно буде долучити фото чи відеоматеріали, які підтверджують знищення техніки.

Далі, протягом кількох днів, уповноважена структура повинна верифікувати ці матеріали і підтвердити виплати.

У Міністерстві оборони хочуть зробити так, аби військові змогли отримати винагороду протягом 72 годин.

«І ми додамо методологію нарахування цієї винагороди і приймемо її у постанові Кабміну. Ми зараз готуємо цей алгоритм. Можливо, це буде з проникненням мінус 2 місяці тому, чи мінус 3 місяці тому. Бо багато таких запитань: «А чи зарахуються нам попередні знищення?». І це правильне питання. Якщо відео верифіковане, я не бачу взагалі перешкод для того, щоб це зробити», - сказала заступниця міністра.

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У застосунку Армія+ запустили курс «Психологічна підтримка»

Напередодні у застосунку Армія+ запустили п’ятий навчальний курс про психологічну підготовку.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, він спрямований на зміцнення морально-психологічного стану військовослужбовців.

Цей курс надає практичні поради щодо адаптації до служби, підвищення стійкості та збереження психологічного здоров’я під час виконання бойових завдань.

Додаток Армія+: що відомо

Мобільний додаток для українських військовослужбовців Армія+ запустили у серпні 2024 року.

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Його функції поступово розширюють та додають нові сервіси.

Зокрема, військові можуть оновити свій статус через Армія+ та змінювати частину.

У застосунку створили онлайн-курси з військової справи.

Міноборони України активно впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності управління у ЗСУ. У відомстві кажуть, що цифровізація дозволяє оперативно реагувати на виклики, оптимізувати ресурси та забезпечувати прозорість процесів.