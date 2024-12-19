Китай може долучитися до зусиль зі встановлення справедливого миру між Росією та Україною, але не братиме на себе провідну роль у переговорах.

Про це пише Голос Америки, цитуючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США обережно ставляться до пропозиції залучити Китай до мирних переговорів

Ідея, яку висловив новообраний президент Дональд Трамп про те, що Китай може доєднатися до вироблення умов справедливого миру в Україні, нібито “не є божевільною”.

“З іншого боку, ви не хочете, щоб Китай диктував умови в Україні, і ви не хочете, щоб він став домінантним посередником на європейській арені”, − наголосив Трамп.

Advertisement

Салліван зауважив, що українська влада раніше сама хотіла залучити Китай до мирних переговорів, хоча деякі ініціативи Пекіна, зокрема пропозиції щодо скасування економічних санкцій проти країни-агресора, викликали занепокоєння.

Більше по темі «Нам нудно, коли все спокійно»: на пресконференції Путін назвав війну «двіжухою» Kyiv Post зібрав головні заяви російського лідера Владіміра Путіна під час щорічних “Підсумків року з Владіміром Путіним”.

“Тому постає питання, у який спосіб вони можуть приєднатися − як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився”, − пояснив радник Білого дому з національної безпеки.

Advertisement

Офіс президента відреагував на заяву Орбана про “відмову Зеленського від перемир’я”

13 грудня Президент України Володимир Зеленський відреагував на один із наймасованіших обстрілів українського енергосектору 13 грудня.

За словами українського лідера, вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.

Зеленський зазначав, що масований обстріл − “мирний” план російського президента Владіміра Путіна, тобто знищити все.

За словами Зеленського, Росія має необмежені можливості для виробництва ракет завдяки продажу нафти, що дозволяє Путіну почуватися безкарним.

Дональд Трамп заявляв, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході називав “менш складною”.