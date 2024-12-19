Німецький оборонний гігант Rheinmetall, який став ключовим оборонним партнером України, оголосив у середу про підписання контракту з Міністерством оборони України на постачання модульних порохових зарядів для 155-мм артилерійських систем.

Україна отримає сучасні модульні заряди для артилерії від Rheinmetall

Повідомляється, що законтрактовано десятки тисяч модульних зарядів для різних артилерійських систем на суму приблизно 9 мільйонів євро (9,4 млн доларів США), і що доставка запланована на січень 2025 року.

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Модульні порохові заряди є критично важливими для сучасної артилерії, оскільки їх можна використовувати для різних снарядів і вони дозволяють варіювати дальність стрільби. Артилерійський модульний заряд AMCS компанії Rheinmetall був прийнятий на озброєння Бундесверу в 1996 році і сертифікований для всіх стандартних конфігурацій гармат НАТО 39 і 52 калібрів і сучасних снарядів, що перебувають на озброєнні.

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Модульні заряди були розроблені насамперед для самохідних артилерійських установок з автоматичною системою заряджання гармати, кілька типів яких Україна отримала від своїх західних партнерів. Залежно від необхідної дальності стрільби, кількість та склад модульних зарядів розраховує комп’ютер системи. Це не лише оптимізує точність стрільби, а й мінімізує відходи.

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Є два варіанти модульних зарядів: модуль низької зони DM82A1, який складається з трьох з’єднаних між собою напівжорстких пакетів зарядів, які можна використовувати в комбінації, і модуль високої зони DM92, який складається з п’яти напівжорстких пакетів зарядів змінного розміру, кожен із яких розрахований на фіксовану дальність стрільби.

Наразі AMCS перебуває на озброєнні понад десяти країн, у тому числі членів НАТО, і проходить кваліфікаційну оцінку ще в кількох країнах. Натепер Rheinmetall поставила понад 1,5 мільйона таких модулів, які можуть працювати в діапазоні температур від - 46°C до + 63°C.

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Постачання порохових зарядів є частиною зобов’язань Rheinmetall щодо зміцнення стратегічного співробітництва згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним із Києвом під час «Конференції з відновлення України 2024», що відбулася в Берліні в червні цього року. Угода була укладена з метою посилення співпраці між Rheinmetall та оборонним сектором України та розширення місцевих виробничих потужностей.

Серед проєктів, що розробляються, – заводи з виробництва артилерійських боєприпасів Lynx, бойових машин піхоти та систем протиповітряної оборони. У жовтні керівник Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що чотири заводи з виробництва зброї перебувають на стадії розробки, а виробничі потужності та сервісні центри вже функціонують.

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На додачу до виробництва порохових зарядів, Rheinmetall також розпочав будівництво заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у місті Байсогала в Литві, який буде запущений до середини 2026 року. Ці боєприпаси призначені для використання в німецьких артилерійських системах PzH-2000 і французьких CAESAR, що стоять на озброєнні литовської армії.