Протягом кількох днів до підмосковного госпіталя привезли понад 200 поранених північнокорейських солдатів. Про це стало відомо з телефонної розмови, яку перехопила Служба безпеки України (СБУ) і опублікувала в повідомленні в Telegram.

«Збройні сили України завдають серйозних втрат російським і північнокорейським підрозділам у Курській області», – йдеться у повідомленні.

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У перехопленій розмові медсестра госпіталя в Московській області розмовляє, ймовірно, зі своїм чоловіком, який воює в Харківській області України.

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«До нас у госпіталь привезли корейців... Вчора був ще один ешелон, десь 100 чоловік, а сьогодні ще 120. Це вже 200, – каже вона. – А скільки їх ще там (на фронті)? Один Бог знає».

За її словами, палати вивільняють спеціально для бойовиків КНДР, а поранених російських солдатів залишають у гірших умовах. «Вони еліта, ці корейці, чи що? Ми звільняємо для них палати. Вони такі привілейовані, чи що?»

Більше по темі Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн У середу російські ЗМІ повідомили про втрату ще одного ударного гелікоптера Ka-52 “Алігатор”. Прокремлівські військові блогери написали, що його збили свої ж.

Вона додає, що якщо якийсь північнокорейський солдат попросить її вколоти йому знеболювальне, вона йому скаже: «Пішов ти! Я не розумію, що ти говориш». Далі медсестра каже, що з військовими КНДР майже неможливо спілкуватися через те, що вони не знають російської.

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«Бляха, вони всі на одне лице. Як їх розрізняти? Хіба що маркером на лобі написати, – каже вона своєму співрозмовнику. – Зоопарк! Скоро не буде з ким поговорити. Будуть тільки бурмотіти щось своєю тарабарщиною. Божевілля якесь!»

Медсестра також каже, що персоналу лікарні заборонили розмовляти з північнокорейськими військовими англійською мовою. «Нам заборонено розмовляти з ними англійською. Їм заборонено розмовляти англійською. Тому що вони північні корейці, вони з нами. А південні корейці – вони з Америкою».

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СБУ порушила кримінальну справу за фактом участі північнокорейських військових у війні Росії проти України.

За словами високопоставленого американського урядовця, якого цитує The New York Times (NYT), ЗСУ вже завдали важких втрат північнокорейським військам, які воюють на боці Росії – «кілька сотень» вбитими і пораненими.

Солдати КНДР, які не мають бойового досвіду, виявилися вразливими до українських ударів по командних пунктах і позиціях.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), повідомив, що широкомасштабні штурми північнокорейських військ у Курській області почалися минулого тижня, і що в них загинуло понад 200 осіб. Згідно з повідомленням ГУР у Telegram, для підтримки операцій після значних втрат було надіслано підкріплення з 94-ї окремої бригади північнокорейської армії.

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На кадрах, знятих безпілотником 414-го окремого полку ЗСУ, видно понад два десятки вбитих північних корейців, а Сили спеціальних операцій (ССО) повідомили в Telegram про 50 вбитих і 47 поранених протягом трьох днів, а також про знищення транспортних засобів і бронетехніки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у складі зведених підрозділів російської армії є «значна кількість» солдатів КНДР, а молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов охарактеризував їх як дисциплінованих, але схильних до морального колапсу під впливом важких втрат.

У понеділок, 16 грудня, прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер підтвердив перший факт участі північнокорейських військ у боях разом із російськими.

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Минулого року Kyiv Post взяв інтерв’ю у співробітниці української розвідки Марії [прізвище не розголошується], яка прослуховує перехоплені розмови. Вона розповіла про деякі шокуючі речі, які вона почула.

Росія регулярно називає фальшивкою зміст перехоплених дзвінків, які публікує Україна, але Марія спростовує такі твердження: «Ні, вони всі справжні, навіть якщо можуть здатися божевільними. Іноді я сама не вірю тим словам, які чую, але маємо те, що маємо».

Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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