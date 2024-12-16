Він додав, що російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР, і роблять все, аби розповідати про вдалі дії, приховуючи втрати.

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"Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", - зазначив Коваленко.

У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Солдати КНДР у Курській області

Президент Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила на Курщині 11 тисяч солдатів з КНДР.

«Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт», - сказав Зеленський.

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Financial Times писало, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в цьому російському регіоні.

За даними української розвідки, Росія озброїла військових КНДР мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами. Також, за інформацією ГУР, північнокорейським солдатам видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».

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9 листопада стало відомо, що Росія перекинула військових з КНДР ближче до лінії фронту у Курську область, аби вони вчилися управляти FPV-дронами в реальних бойових умовах.