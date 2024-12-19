В російських соцмережах з’явилися повідомлення про збиття ще одного ударного гелікоптера Ка-52 “Алігатор”. Є сильні підозри, що він був збитий “дружнім вогнем“.

Ілля Туманов – офіцер Збройних сил Росії, який пише в Telegram під псевдонімом “Fighterbomber”, – після втрати чергової бойової одиниці російської авіації написав у своєму звичному стилі: “Спите спокойно, братья”.

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Судячи з цього, обидва члени екіпажу, швидше за все, загинули, а фото, яке він помістив у своєму дописі, схоже, підтверджує, що це був Ка-52. Він також повідомив, що попередньою причиною катастрофи був «наш зенітно-ракетний комплекс», і що для розслідування інциденту була направлена комісія.

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Ка-52, вартість якого оцінюється приблизно в 16 мільйонів доларів США, є новітньою версією російського ударного гелікоптера Ка-50 «Чорна акула», який був розроблений наприкінці 1980-х років і був прийнятий на озброєння російських збройних сил у 1995 році. Ка-52 “Алігатор”, який використовується з 2010 року, є найсучаснішим ударним гелікоптером Москви.

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Він пройшов кілька модернізацій і отримав «найсучаснішу» авіоніку і озброєння. Сюди входить встановлений на носі радар і цілодобова тепловізійна система прицілювання під носом. Деякі версії мають радар на щоглі і другу систему прицілювання для ураження повітряних цілей.

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У броньованій кабіні поряд один із одним сидять два члени екіпажу – пілот і оператор оптоелектронного комплексу/радара. Ка-52 має бокову гармату і шість пускових установок на крилах із ракетами класу «повітря-поверхня» або «повітря-повітря» в залежності від бойової задачі. Він широко використовується для розвідки, завдання ударів і безпосередньої авіаційної підтримки сухопутних військ.

Ка-52, як і багато інших російських систем озброєнь, вступив у війну в Україні з репутацією страшної зброї, яку в цілому не виправдав.

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Кількість Ка-52, втрачених від початку повномасштабного вторгнення, вже наблизилася до 70, тобто половини всіх, які Москва мала станом на початок 2022 року: понад 50 були знищені, 12 серйозно пошкоджені, а один захопили українські сили.

Один із них був збитий під час невдалого заколоту «групи Вагнера » в червні 2023 року разом із командним літаком Іл-22М.

Втрата ще однієї дуже цінної бойової одиниці російської авіації та досвідчених членів екіпажу, особливо якщо підтвердиться збиття “своїми”, стала ще однією великою невдачею росіян у війні проти України.