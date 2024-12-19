В російських соцмережах з’явилися повідомлення про збиття ще одного ударного гелікоптера Ка-52 “Алігатор”. Є сильні підозри, що він був збитий “дружнім вогнем“.

Ілля Туманов –  офіцер Збройних сил Росії, який пише в Telegram під псевдонімом “Fighterbomber”, – після втрати чергової бойової одиниці російської авіації написав у своєму звичному стилі: “Спите спокойно, братья”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Судячи з цього, обидва члени екіпажу, швидше за все, загинули, а фото, яке він помістив у своєму дописі, схоже, підтверджує, що це був Ка-52. Він також повідомив, що попередньою причиною катастрофи був «наш зенітно-ракетний комплекс», і що для розслідування інциденту була направлена комісія.

Advertisement

Ка-52, вартість якого оцінюється приблизно в 16 мільйонів доларів США, є новітньою версією російського ударного гелікоптера Ка-50 «Чорна акула», який був розроблений наприкінці 1980-х років і був прийнятий на озброєння російських збройних сил у 1995 році. Ка-52 “Алігатор”, який використовується з 2010 року, є найсучаснішим ударним гелікоптером Москви.

«Нам нудно, коли все спокійно»: на пресконференції Путін назвав війну «двіжухою»
Більше по темі

«Нам нудно, коли все спокійно»: на пресконференції Путін назвав війну «двіжухою»

Kyiv Post зібрав головні заяви російського лідера Владіміра Путіна під час щорічних “Підсумків року з Владіміром Путіним”.

Він пройшов кілька модернізацій і отримав «найсучаснішу» авіоніку і озброєння. Сюди входить встановлений на носі радар і цілодобова тепловізійна система прицілювання під носом. Деякі версії мають радар на щоглі і другу систему прицілювання для ураження повітряних цілей.

Advertisement

У броньованій кабіні поряд один із одним сидять два члени екіпажу – пілот і оператор оптоелектронного комплексу/радара. Ка-52 має бокову гармату і шість пускових установок на крилах із ракетами класу «повітря-поверхня» або «повітря-повітря» в залежності від бойової задачі. Він широко використовується для розвідки, завдання ударів і безпосередньої авіаційної підтримки сухопутних військ.

Ка-52, як і багато інших російських систем озброєнь, вступив у війну в Україні з репутацією страшної зброї, яку в цілому не виправдав.

Advertisement

Кількість Ка-52, втрачених від початку повномасштабного вторгнення, вже наблизилася до 70, тобто половини всіх, які Москва мала станом на початок 2022 року: понад 50 були знищені, 12 серйозно пошкоджені, а один захопили українські сили.

Один із них був збитий під час невдалого заколоту «групи Вагнера » в червні 2023 року разом із командним літаком Іл-22М.

Втрата ще однієї дуже цінної бойової одиниці російської авіації та досвідчених членів екіпажу, особливо якщо підтвердиться збиття “своїми”, стала ще однією великою невдачею росіян у війні проти України.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
“Це війна на виснаження”: Келлог про ситуацію в Україні Росія
“Це війна на виснаження”: Келлог про ситуацію в Україні
Київ Пост
2г тому
Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду Росія
Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду
Київ Пост
7г тому
«Нам нудно, коли все спокійно»: на пресконференції Путін назвав війну «двіжухою» Путін
«Нам нудно, коли все спокійно»: на пресконференції Путін назвав війну «двіжухою»
Тимур Дубовик
7г тому
“Пішов ти!” – сказала медсестра російського госпіталя пораненому корейському солдату Росія
“Пішов ти!” – сказала медсестра російського госпіталя пораненому корейському солдату
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК
Далі » “Це війна на виснаження”: Келлог про ситуацію в Україні