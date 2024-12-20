Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило сьогодні про те, що у Підмосков’ї на одному з місцевих аеродромів вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

«12 грудня 2024 року на аеродромі “остаф’єво” у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії», – йдеться у повідомленні спецслужби.

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У ГУР наголосили на тому, що орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить до 4,5 мільйона доларів.

Останні диверсії на російських об’єктах

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