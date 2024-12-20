Україна повернула 503 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла понад 500 загиблих бійців ЗСУ − подробиці

Вдалося повернути:

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  • 402 тіла захисників, що загинули на Донецькому напрямку
  • 12 тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку
  • 57 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку.

Повернули також 31 тіло з моргів із території Росії.

Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

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Спільно з експертними установами в найкоротші терміни встановлять осіб загиблих воїнів, яких вдалося повернути.

Скільки тіл загиблих захисників вдалося повернути Україні

29 листопада вдалося повернути 502 тіла військових ЗСУ, які загинули на різних напрямках.

8 листопада вдалося повернути 563 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.

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18 жовтня Україна повернула 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.

2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.

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14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.

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