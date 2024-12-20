Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Німеччина дотримується обіцянок щодо IRIS-T для України

Шольц зауважив, що сьогодні очікується надання ще однієї системи IRIS-T в Україну. Крім того, він підтвердив продовження постачання самохідних зенітних установок Gepard разом із усіма необхідними боєприпасами, виробництво яких було відновлено.

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Канцлер поки не конкретизував про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.

Німеччина пообіцяла надати Україні дві системи ППО IRIS-T до Різдва

Уряд Німеччини відправить Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.

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20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ударних безпілотників зі штучним інтелектом.

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