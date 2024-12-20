Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Німеччина дотримується обіцянок щодо IRIS-T для України
Шольц зауважив, що сьогодні очікується надання ще однієї системи IRIS-T в Україну. Крім того, він підтвердив продовження постачання самохідних зенітних установок Gepard разом із усіма необхідними боєприпасами, виробництво яких було відновлено.
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Канцлер поки не конкретизував про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.
Німеччина пообіцяла надати Україні дві системи ППО IRIS-T до Різдва
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