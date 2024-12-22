Під час нападу на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня постраждала громадянка України 1972 року народження.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під час теракту у Магдебурзі постраждала українка

Після теракту жінка перебуває у тяжкому стані.

Її лікують в одній з німецьких клінік.

«Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки», - зауважив речник відомства.

Advertisement

Більше інформації про постраждалу немає.

Напад на різдвяний ярмарок в Німеччині

20 грудня у німецькому місті Магдебург автомобіль влетів у різдвяний ярмарок на Старому ринку біля ратуші. Попри заходи безпеки, він проїхав через натовп майже 400 метрів.

Внаслідок теракту загинуло 5 людей. Понад 200 - постраждали.

Повідомлялося, що 40 потерпілих у критичному стані. 90 - отримали важкі ушкодження.