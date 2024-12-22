У ніч на 22 грудня російські війська знову атакували Київщину безпілотниками. 

Опівночі внаслідок ворожого удару загорівся дах багатоповерхівки у Броварах під Києвом. 

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«Близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БПЛА сталося загорання даху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари. На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Мешканців будинку евакуювали», - написав мер Броварів Ігор Сапожко.

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Уламки дрона впали на дах багатоповерхівки у Броварах 

У ДСНС уточнили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа в ліфтовій шахті 25-поверхового будинку. 

Рятувальники евакуювали мешканців. Згодом люди змогли повернутися до своїх квартир.

Ніхто не постраждав. 

Ще в одній будівлі пошкоджено вікна та автомобіль.

Атака дронів 22 грудня: як працювала ППО

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 103 безпілотники.

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Протягом доби війська РФ атакували 8 населених пунктів області. Гатили з артилерії та били авіабомбами.

Атакували з різних напрямків - Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Бердянськ. 

Українські військові збили 52 ворожі дрони. Ще 44 - локаційно втрачені та не досягли цілей. 

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Також зафіксовано пуск балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини. 

Наша протиповітряна оборона працювала на території 12 областей. 

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