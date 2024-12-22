У ніч на 22 грудня російські війська знову атакували Київщину безпілотниками.

Опівночі внаслідок ворожого удару загорівся дах багатоповерхівки у Броварах під Києвом.

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«Близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БПЛА сталося загорання даху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари. На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Мешканців будинку евакуювали», - написав мер Броварів Ігор Сапожко.

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Уламки дрона впали на дах багатоповерхівки у Броварах

У ДСНС уточнили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа в ліфтовій шахті 25-поверхового будинку.

Рятувальники евакуювали мешканців. Згодом люди змогли повернутися до своїх квартир.

Ніхто не постраждав.