Кремль, ймовірно, готує інформаційну операцію, щоб звинуватити Молдову в агресії проти Придністров’я та таким чином виправдати власне втручання в конфлікт, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія хоче дестабілізувати ситуацію у Придністров’ї

Москва висунула серйозні звинувачення на адресу Кишинева, заявивши про нібито підготовку Молдовою військової операції проти сепаратистського Придністров’я.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними російської Служби зовнішньої розвідки, президентка Молдови Майя Санду нібито розробила план захоплення контролю над регіоном.

Advertisement

У служби РФ вважають, що Санду нібито закликала уряд розробити план встановлення контролю над Придністров’ям і ліквідації російської присутності в регіоні під час зустрічі з керівництвом енергетичної безпеки Молдови.

Російські мілітарні блогері стверджують, що президент Молдови нібито планує атаку на Придністров’я, використовуючи як привід зупинку транзиту російського газу через Україну.

Більше по темі Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв Передача відбувалася у межах латвійського закону про підтримку цивільного населення України.

Ці заяви є частиною російської інформаційної війни, спрямованої на дискредитацію молдовського уряду та створення приводу для подальшої ескалації конфлікту.

Advertisement

Молдова ввела надзвичайний стан через можливе припинення транзиту російського газу

13 грудня у Молдові проголосували за введення надзвичайного стану на 60 днів, починаючи з 16 грудня.

Молдова отримує газ від Росії через Україну, але український уряд не планує продовжувати поточний транзитний контракт із Газпромом після 31 грудня, що створює загрозу для Молдови через тісні енергетичні зв’язки з невизнаним Придністров’ям.

Ще з 2022 року російський газ, що надходить до Молдови, перенаправляється в Придністров’я. Якщо транзит зупинять, це призведе до гуманітарної кризи та створить ризики для стабільності енергосектора країни.