Парламент Молдови у першому читанні схвалив нову стратегію оборони, в якій Росія названа основним ризиком для національної безпеки, повідомляє NewsMaker.

Нова стратегія оборони Молдови сфокусована на протидію Росії

Міністр оборони Анатолій Носатий ознайомив депутатів з основними положеннями проєкту “Національної стратегії оборони на 2024–2034 роки”, який визначає пріоритети розвитку оборонного сектору на наступні 10 років.

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Головними загрозами у стратегії названо загрози, пов’язані з Росією:

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  • війна в Україні та її можливе розширення в Одеській області
  • російські гібридні атаки з боку Росії
  • розташовані на території Молдови російські війська та військові формування невизнаного Придністров’я.

Молдова зосередиться на посиленні своєї оборонної спроможності, зокрема, прагнучи покращити свої позиції у глобальному рейтингу військової сили.

Також передбачається активізувати участь Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС.

А до 2034 року Молдова має на 100% бути інтегрованою у військові структури ЄС.

Санду вдруге склала присягу - що відомо

24 грудня президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

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На початку наради російських офіцерів по їхньому скупченню було завдано точного удару з HIMARS.

Президентка Модлови закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити”, − наголошувала Санду.

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Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

 

 

 

 

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