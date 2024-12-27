Парламент Молдови у першому читанні схвалив нову стратегію оборони, в якій Росія названа основним ризиком для національної безпеки, повідомляє NewsMaker.
Нова стратегія оборони Молдови сфокусована на протидію Росії
Міністр оборони Анатолій Носатий ознайомив депутатів з основними положеннями проєкту “Національної стратегії оборони на 2024–2034 роки”, який визначає пріоритети розвитку оборонного сектору на наступні 10 років.
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Головними загрозами у стратегії названо загрози, пов’язані з Росією:
- війна в Україні та її можливе розширення в Одеській області
- російські гібридні атаки з боку Росії
- розташовані на території Молдови російські війська та військові формування невизнаного Придністров’я.
Молдова зосередиться на посиленні своєї оборонної спроможності, зокрема, прагнучи покращити свої позиції у глобальному рейтингу військової сили.
Також передбачається активізувати участь Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС.
А до 2034 року Молдова має на 100% бути інтегрованою у військові структури ЄС.
Санду вдруге склала присягу - що відомо
24 грудня президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном.
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Президентка Модлови закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.
4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.
“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити”, − наголошувала Санду.
Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.