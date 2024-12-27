Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про необхідність подовження терміну підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях на фронті до двох місяців замість 30 днів.

Про це він заявив під час підсумкової річної наради з питань підготовки військовослужбовців.

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У ЗСУ не завжди дотримуються повного періоду адаптації новобранців

«Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів», - зазначив Сирський.

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Згідно з нещодавніми змінами вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений впродовж 5-14 діб.

За словами Сирського, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

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«Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», - підкреслив головнокомандувач.

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Під час наради Сирський також заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення, визначив задачі для поліпшення якості підготовки та її нарощення.

Демобілізація в Україні: коли чекати на зміни?

20 грудня стало відомо, що законопроєкт про демобілізацію майже розроблений, але його ще не можна передати до Верховної Ради.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначав, що подання законопроєкту до Верховної Ради неможливе до того часу, доки не буде забезпечено достатню кількість резервістів для заміни військовослужбовців на фронті.

За його словами, передчасна демобілізація може призвести до негативних наслідків для держави.