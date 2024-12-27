Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія відкрита до пропозиції Словаччини провести мирні переговори з Україною, щоб покласти край війні, яку, за його словами, Росія рішуче налаштована довести до кінця.

Путін, який цього тижня приймав у Кремлі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що Фіцо, відвертий противник підтримки України з боку Європейського Союзу, запропонував свою країну для проведення переговорів між Росією та Україною.

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Словаччина, яка значною мірою залежить від російського газу, висловила занепокоєння перспективою втрати поставок, оскільки термін дії контракту на транзит газу через Україну закінчується до кінця року.

Путін заявив, що словацька влада “...із задоволенням надасть свою країну як майданчик для переговорів. Ми не проти, якщо до цього дійде. Чому не проти? Оскільки Словаччина займає таку нейтральну позицію”.

Словаччина розглядається як одна зі зростаючого табору центрально- та східноєвропейських країн-членів ЄС, які скептично ставляться до підтримки України і підтримують переговори з Росією.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово критикував Словаччину, яка межує з Україною, за дружній тон Фіцо щодо Росії після його повернення до влади після виборів у 2023 році.

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Путін неодноразово заявляв, що Росія відкрита до переговорів про припинення конфлікту з Києвом, але все одно буде домагатися своїх цілей в Україні.

У четвер Путін заявив, що Росія може знову використати нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, відому як “Орешник”, але не поспішає це робити.

“Ми не виключаємо можливості його застосування як сьогодні, так і завтра, якщо це буде потрібно”, - сказав Путін.

За необхідності, сказав Путін, Росія може застосувати більш потужну зброю середньої дальності.

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Чи повинні США зробити перший крок?

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова працювати з новою адміністрацією Дональда Трампа над поліпшенням відносин, якщо США мають серйозні наміри зробити це, але перший крок має зробити Вашингтон.

“Якщо сигнали, які надходять від нової команди у Вашингтоні щодо відновлення діалогу, який Вашингтон перервав після початку спеціальної військової операції (війни в Україні), будуть серйозними, звичайно, ми будемо на них реагувати”, - сказав Лавров журналістам у Москві.

“Але американці перервали (діалог), тому вони повинні зробити перший крок”, - сказав Лавров, міністр закордонних справ Путіна протягом більше 20 років, журналістам у Москві.

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Лавров заявив, що Росія не бачить сенсу в слабкому припиненні вогню, щоб заморозити війну, але Москва хоче юридично зобов’язуючої угоди для досягнення тривалого миру, який би забезпечив безпеку як Росії, так і її сусідів.

“Перемир’я - це шлях в нікуди”, - сказав Лавров.

“Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які зафіксують всі умови забезпечення безпеки Російської Федерації і, звичайно, законних інтересів безпеки наших сусідів”, - сказав Лавров.

Він додав, що Москва хоче, щоб юридичні документи були складені таким чином, щоб забезпечити “неможливість порушення цих домовленостей”.

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