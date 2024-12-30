Польща може наростити імпорт електроенергії до України, якщо Словаччина припинить постачання, повідомив Укрінформ.

Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Польщі

Як повідомили агентству в PSE, зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

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“На Польщу припадає 15% (315 МВт). Залежно від умов роботи підключених систем це значення може змінюватися”, − наголосила польська сторона.

Як звертається увага, торгівля електроенергією між Польщею та Україною станом на сьогодні здійснюється через з’єднання 400 кВ “Ряшів – Хмельницька АЕС”.

Передавальна спроможність на сполученні “Ряшів – Хмельницька АЕС” доступна в межах так званих добових скоординованих аукціонів. За це відповідає Компанія європейських операторів (Joint Allocation Office), завданням якої є проведення аукціонів на передачу потужностей між країнами ЄС.

“Якби Словаччина припинила надання пропускної спроможності на сполученні з Україною, то спроможність з цього кордону, згідно з встановленими правилами, могла би бути розподілена між іншими країнами на синхронному профілі, включно з Польщею”, − йдетьcя у повідомленні PSE.

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