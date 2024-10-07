Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”, повідомило джерело Kyiv Post в українській розвідці.
Хакери ГУР атакували російську держсистему “Правосудіє”
За словами джерела в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
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Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.
Наразі громадяни РФ повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, бо сайти судів виведені з ладу.
За інформацією джерела, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через прогалини у російських системах кібербезпеки від “Лабораторї Касперського”, ПАТ “Positive Technologies” та АТ “ИВК”.
Українські хакери атакували низку російських телеканалів у день народження Путіна
Що відомо про держсистему “Правосудіє”
Система “Правосудіє” — це система електронного документообігу в усіх судах Російської Федерації усіх юрисдикцій та рівнів.
Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни часу судових засідань, отримують консультації щодо судів.
Нещодавні кібератаки ГУР − що відомо
2 жовтня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував російський фінансовий сектор.
З 23 по 26 вересня хакери ГУР атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії.
23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".
За даними поінформованого джерела Kyiv Post у спецслужбах порушено роботу сайтів банків і заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, а також не працюють їхні мобільні додатки.
13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із хакерською групою "ВО Team" зламали федеральний центр видачі цифрових підписів "Основаніє".
6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.
Українські кіберудари по РФ у день народження Путіна
Українські хакери «привітали» президента РФ з днем народження масштабною атакою на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію.
Зранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» та більш ніж 20 інших.
Телевізійне мовлення цих каналів також не працює.
Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання «Sudo rm-RF».