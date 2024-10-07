Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”, повідомило джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Хакери ГУР атакували російську держсистему “Правосудіє”

За словами джерела в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

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Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.

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Наразі громадяни РФ повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, бо сайти судів виведені з ладу.

За інформацією джерела, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через прогалини у російських системах кібербезпеки від “Лабораторї Касперського”, ПАТ “Positive Technologies” та АТ “ИВК”.

Більше по темі Українські хакери атакували низку російських телеканалів у день народження Путіна Чергова кібербавовна залишила росіян без онлайн-мовлення основних пропагандистських телеканалів: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» тощо.

Що відомо про держсистему “Правосудіє”

Система “Правосудіє” — це система електронного документообігу в усіх судах Російської Федерації усіх юрисдикцій та рівнів.

Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни часу судових засідань, отримують консультації щодо судів.