Чоловікам віком 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ, під час воєнного стану дозволено перетинати кордон за умови наявності двох документів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 31 грудня.

Правила перетину кордону для військовозобов’язаних у 2025 році

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Постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року № 1536 внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених ще у 1995 році. Зокрема, нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України або в розвідувальних органах Міністерства оборони.

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За оновленими правилами, чоловіки зазначеного віку можуть виїжджати за кордон за певних умов:

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якщо вони уклали військовий контракт;

до укладення такого контракту не проходили військову службу, крім базової військової служби;

мають довідку, яку видав командир військової частини / керівник ТЦК / керівник відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, яка містить відомості про укладений контракт;

мають військово-обліковий документ.

Контроль за виконанням цих вимог покладено на Державну прикордонну службу України. Її представники перевіряють наявність необхідних документів і підтверджують їхню достовірність. У 2024 році через недотримання встановлених правил у перетині кордону було відмовлено близько 55 тисячам осіб, що свідчить про високий рівень контролю на кордоні.

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Водночас існують категорії громадян, які можуть безперешкодно залишати країну під час воєнного стану. Це, зокрема, жінки та діти, особи з інвалідністю, а також чоловіки, які не підлягають призову. Наприклад, до цієї категорії входять багатодітні батьки або люди з інвалідністю, які визнані непридатними до військової служби. У таких випадках необхідно надати документи, що підтверджують відповідний статус або мету поїздки.

Окремі зміни стосуються перевізників гуманітарної допомоги. Для виїзду за межі країни такі водії повинні бути зареєстровані в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги. Рішення про внесення до цієї системи ухвалюється обласною або Київською міською військовою адміністрацією або іншою військовою адміністрацією. Крім того, перевізник зобов’язаний надати документи, що підтверджують характер вантажу, а також маршрут його доставки.

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Ці нововведення спрямовані на вдосконалення контролю за перетином кордону, особливо в умовах воєнного стану, коли питання мобілізації та ввезення гуманітарної допомоги залишаються надзвичайно актуальними.

Особливості перетину кордону для чоловіків до 18 років та студентів

Особи чоловічої статі, які ще не досягли повноліття, не підпадають під дію загальних обмежень на виїзд, оскільки не належать до категорії військовозобов’язаних. Водночас їхній перетин кордону здійснюється за спрощеними правилами, але з дотриманням певних вимог. Для виїзду за межі України необхідно мати:

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Свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу.

Дозвіл одного з батьків або законного представника, якщо така особа подорожує самостійно чи у супроводі третіх осіб. Такий дозвіл має бути завірений нотаріально.

Документи, що підтверджують мету поїздки. Наприклад, якщо подорож пов’язана з навчанням, слід надати довідку з навчального закладу за кордоном.

Студенти, які здобувають освіту за кордоном, належать до окремої категорії осіб, яким дозволено перетинати кордон за умов дотримання певних правил. Щоб виїхати за межі країни, студент має надати підтвердження статусу студента. Це може бути довідка з навчального закладу, студентська віза або запрошення на навчання. Також важливо мати при собі документ, що підтверджує оплату навчання. У деяких випадках можуть вимагати квитанцію про оплату семестру чи року навчання або довідку про стипендію, якщо особа навчається за грантовою програмою.

Студентам також дозволено виїжджати на канікули або практику, якщо вони мають документи, що підтверджують мету поїздки. Важливо зазначити, що правила для студентів стосуються лише тих, хто здобуває освіту на денній формі за межами України.