Росія готується перебазувати частину своєї військової техніки та озброєння з міста Тартус (Сирія) до Африки за допомогою вантажних суден.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія готує масштабну передислокацію військової техніки з Сирії до Африки - подробиці від ГУР

Згідно із даними розвідки, на військово-морській базі у Тартусі росіяни чекають на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міноборони РФ “африканського корпусу”. 

Advertisement

5 січня у порт планують прибути російські великі десантні кораблі “Иван Грен” та “Александр Отраковский” і суховантажне судно Sparta.

Зараз вони перебувають на переході до Тартуса.

На борту корабля “Александр Отраковский” перебуває начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів флоту РФ капітан 1-го рангу Юрій Давітян.

ЗСУ знищили командний пункт морпіхів РФ на Курщині
Більше по темі

ЗСУ знищили командний пункт морпіхів РФ на Курщині

Російські новинні ресурси зазначають, що під час удару відбувалася церемонія нагородження особового складу.

“8 січня в Тартус планують зайти ще два російські судна - універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Иван Скобелев”. Зараз вони мають перетнути Гібралтарську протоку”, - ідеться у повідомленні.

Вантажні кораблі Sparta і Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

Advertisement

Ще один військовий корабель Росії фрегат “Адмирал Головко” планує здійснити дозаправку.

Також в ГУР додали, що на одному з аеродромів у Володимирській області РФ розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

Російська рятувальна флотилія досі не дісталася Сирії

За даними з відкритих джерел і міжнародних судноплавних баз, станом на 31 грудня рятувальна група кораблів ВМС Росії, відправлена для евакуації військ і техніки з Сирії, перебувала далеко від місця призначення і була розпорошена у відкритому морі.

25 грудня українські військово-інформаційні платформи повідомили, що конвой з п’яти транспортних кораблів російського військово-морського флоту йшов двома групами до сирійського порту Тартус.

Advertisement

Аналітики прогнозували евакуацію значних сил Росії з Сирії, а можливо, і самої бази, після повалення союзника Росії, колишнього авторитарного лідера Башара аль-Асада.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни витрачають на чаклунів більше, ніж на продукти – Держдума стурбована Росія
Росіяни витрачають на чаклунів більше, ніж на продукти – Держдума стурбована
Київ Пост
19г тому
Україна відкидає критику ООН щодо заборони проросійських релігійних організацій Росія
Україна відкидає критику ООН щодо заборони проросійських релігійних організацій
Київ Пост
1д тому
ЗСУ знищили командний пункт морпіхів РФ на Курщині Росія
ЗСУ знищили командний пункт морпіхів РФ на Курщині
Київ Пост
1д тому
Міноборони заявило про рекордні втрати армії РФ за 2024 рік Росія
Міноборони заявило про рекордні втрати армії РФ за 2024 рік
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Фіцо погрожує скороченням підтримки українців після припинення транзиту газу РФ
Далі » Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років