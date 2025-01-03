Росія готується перебазувати частину своєї військової техніки та озброєння з міста Тартус (Сирія) до Африки за допомогою вантажних суден.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Росія готує масштабну передислокацію військової техніки з Сирії до Африки - подробиці від ГУР

Згідно із даними розвідки, на військово-морській базі у Тартусі росіяни чекають на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міноборони РФ “африканського корпусу”.

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5 січня у порт планують прибути російські великі десантні кораблі “Иван Грен” та “Александр Отраковский” і суховантажне судно Sparta.

Зараз вони перебувають на переході до Тартуса.

На борту корабля “Александр Отраковский” перебуває начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів флоту РФ капітан 1-го рангу Юрій Давітян.

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“8 січня в Тартус планують зайти ще два російські судна - універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Иван Скобелев”. Зараз вони мають перетнути Гібралтарську протоку”, - ідеться у повідомленні.

Вантажні кораблі Sparta і Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

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Ще один військовий корабель Росії фрегат “Адмирал Головко” планує здійснити дозаправку.

Також в ГУР додали, що на одному з аеродромів у Володимирській області РФ розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

Російська рятувальна флотилія досі не дісталася Сирії

За даними з відкритих джерел і міжнародних судноплавних баз, станом на 31 грудня рятувальна група кораблів ВМС Росії, відправлена для евакуації військ і техніки з Сирії, перебувала далеко від місця призначення і була розпорошена у відкритому морі.

25 грудня українські військово-інформаційні платформи повідомили, що конвой з п’яти транспортних кораблів російського військово-морського флоту йшов двома групами до сирійського порту Тартус.

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Аналітики прогнозували евакуацію значних сил Росії з Сирії, а можливо, і самої бази, після повалення союзника Росії, колишнього авторитарного лідера Башара аль-Асада.