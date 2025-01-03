Шевченківський районний суд Львова продовжив В’ячеславу Зінченку обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це пише Укрінформ з посиланням на прямої трансляції із залу суду.

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою - що відомо

Термін тримання під вартою продовжено до 4 березня.

Клопотання про продовження терміну запобіжного заходу прокурор мотивував тим, що судовий розгляд справи щойно розпочався, і завершити його до закінчення попереднього терміну тримання під вартою, який спливає 12 січня, неможливо.

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Ризики ж, через які прокуратура наполягає на цьому запобіжному заході, не зникли, а навіть збільшилися.

Адвокат просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Убивство Ірини Фаріон – що варто знати

5 липня у Львові апеляційний суд відхилив апеляцію про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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26 липня затриманому 18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд відправив фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

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19 липня невідомий вистрілив в Ірину Фаріон та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як “умисне вбивство”.