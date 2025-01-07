Європейський Союз закуповує рекордні обсяги скрапленого природного газу (СПГ) з Росії попри заклики відмовитися від енергоресурсів країни-агресора, пише Bloomberg.

Імпорт російського СПГ до ЄС сягнув рекорду − що треба знати

Як повідомляє Bloomberg, обсяг російського СПГ, що надходить до Європи, вже перевищив показники поставок газу трубопроводами через Україну. У 2024 році Росія експортувала до ЄС близько 30 млрд куб. м газу, з яких більше половини раніше транзитом проходили через Україну.

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Ситуація демонструє складнощі, з якими стикається Євросоюз у спробах позбутися залежності від російських енергоресурсів.

На початку року ціни на газ в Європі досягли піку з жовтня 2023 року, перевищивши 540 доларів за 1 тис. куб. м. Європейські газові сховища порожніють через припинення транзиту та холодну зиму, що посилює попит на опалення.

Запаси газу в ЄС становлять близько 70%, що значно нижче, ніж торік. Аналітики попереджають про загрозу енергетичній безпеці Європи.

Більше по темі У Молдові заявили, що Придністров’я на межі енергетичної катастрофи Дефіцит потужностей створює серйозні проблеми для промисловості, житлово-комунального господарства та населення регіону.

Фіцо погрожує скороченням підтримки українців після припинення транзиту газу РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявля, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.

Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.