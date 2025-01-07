Агенти руху опору “АТЕШ” виявили місце дислокації російських військових у санаторії в Сакському районі тимчасово окупованого Криму, повідомила пресслужба партизанів.

Росія розмістила військовий штаб у санаторії в Криму − подробиці

На території санаторію зафіксовано велику кількість військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону.

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“АТЕШ” встановив координати об’єкта та наразі з’ясовує, який саме військовий підрозділ там розміщений.

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“Росіяни цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об’єкти в курортній зоні”, − заявили агенти “АТЕШ”.

Розміщення військових об’єктів поблизу житлових будинків є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

У Євпаторії посилюють пости, щоб знайти партизанів

Український партизанський рух “Атеш” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму.

На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств.

31 грудня Kyiv Post повідомляв, що воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) вперше в історії за допомогою ударного морського дрона Magura V5 під час бою у Чорному морі знищили російський гелікоптер Мі-8.

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Раніше повідомлялося, що в тимчасового окупованому Криму російські окупанти посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил.