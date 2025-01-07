Через зростання видатків у грудні 2024 року дефіцит державного бюджету України істотно розширився.

За підсумками року дефіцит становив близько 1,771 трлн грн, ідеться в огляді Національного банку України.

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Якими були основні статті видатків українського бюджету у 2024 році

“Річний дефіцит, за оцінками НБУ, перевищив показник 2023 року (близько 1771 млрд грн), хоча і був дещо меншим, ніж затверджений у Законі (1846 млрд грн)”, - ідеться у повідомленні.

Завдяки значним обсягам міжнародної фінансової допомоги, отриманої в грудні, вдалося покрити дефіцит державного бюджету та створити резерв коштів на початок 2025 року.

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Що стосується видатків, то в грудні вони історично були найбільшими, а темпи їх зростання залишилися суттєвими (близько 25% р/р). Водночас за підсумками року видатки зросли досить стримано (близько 12% р/р).

Пріоритетними напрямами бюджетних видатків залишилися сектор оборони і безпеки, а також соціальні програми.

У грудні сталося значне збільшення капітальних видатків, що зумовлено насамперед потребами оборони та відновлення пошкодженого майна.

В Україні схвалили держбюджет на 2025 рік

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет» на 2025 рік.

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19 листопада Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік”.

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.