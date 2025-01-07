Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського серед українців дещо знизився. Станом на грудень 2024 року 52% опитаних висловили йому довіру, 39% – недовіру, а решта не визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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КМІС: Зеленському довіряють 52% українців - що відомо

Попри те, що за рік показники довіри погіршилися, баланс довіри-недовіри лишається позитивним — +13%.

Наприкінці 2023 року 77% українців довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року — до 59%.

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Водночас з кінця 2023 року по травень 2024 року зросла частка тих, хто не довіряє Зеленському (з 22% до 36%).

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися. Причина - зросла насамперед кількість українців, які не визначилися.

У всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри — позитивний.

Більш позитивне ставлення до Зеленського спостерігається у західних та центральних областях.

На півдні і сході показники довіри також досить високі, але трохи нижчі і баланс довіри-недовіри в цих регіонах близький до 0.

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Аналітики КМІС зазначають, що рівень довіри президенту значно пов’язаний з рівнем оптимізму українців.

За однією із класифікацій 50% українців можна зарахувати до послідовних чи скоріше послідовних оптимістів, а 23% - до послідовних або скоріше послідовних песимістів.

Ще 27% мають суперечливі чи невизначені погляди щодо майбутнього та єдності українців.

Серед песимістів 57% не довіряють президенту, а довіряють — 31%.

Серед тих, хто має невизначені або суперечливі погляди щодо майбутнього України, 42% довіряють проти 49%, які не довіряють.

Водночас 67% українців довіряють президенту, а 26% - ні.

Кому з посадовців та громадських діячів довіряють та не довіряють українці

У червні опитані українці висловлювали більше довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

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Згідно з даними опитування, українці (80%) однаково не довіряють нардепці Юлії Тимошенко та ексраднику ОП Олексію Арестовичу.

Також до переліку недовіри респондентів потрапили політик Юрій Бойко (77%), народна депутатка Мар’яна Безугла (68%), експрезидент України Петро Порошенко (67%), керівник ОП Андрій Єрмак (64%), спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (64%), керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія(62%) та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (57%).

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Все менше українців готові надалі терпіти війну

За даними опитування КМІС, готовність українців терпіти війну з Росією зменшується.

Якщо на початку жовтня 2024 року 63% опитаних були готові терпіти війну “стільки, скільки буде потрібно”, то в грудні цей показник знизився до 57%.

Разом з тим, все більше людей відчувають непевність щодо тривалості війни. Частка тих, хто не може точно сказати, скільки ще витримає, зросла з 12% до 18%.