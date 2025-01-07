Міністерство внутрішніх справ Польщі готує правила евакуації мирного населення та збереження національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової небезпеки.

МВС Польщі розробляє план евакуації цивільних на випадок стихійного лиха або війни

На знімку з висоти пташиного польоту, зробленому 24 вересня 2024 року в Глухолази, на півдні Польщі, видно, як екскаватори працюють біля місця зруйнованого мосту через річку Бяла Глухоласка після повені, спричиненої штормом Борис. Шторм "Борис" приніс повені та проливні дощі, постраждали також в Австрії, Польщі та Румунії. (Wojtek RADWANSKI / AFP)

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Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє нові правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей на випадок стихійних лих або військової загрози. Цей крок зумовлений нещодавніми повенями на півдні країни та зростаючою напруженістю через війну в сусідній Україні.

Згідно з урядовим рішенням, опублікованим 2 січня, проєкт має бути завершений протягом трьох місяців. Він базується на законі про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня 2025 року. Закон передбачає, що на підвищення готовності до евакуації буде виділено не менше 0,3% річного валового національного продукту.

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Нові правила визначатимуть обов’язки та координацію різних служб цивільної безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні місця. Також будуть надані рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

Ці заходи є частиною ширших зусиль Польщі щодо посилення національної безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій, враховуючи як природні катаклізми, так і потенційні військові загрози.

Польща розробляє план встановлення укріплень на кордоні з рф та Білоруссю на випадок війни

Інженерне загородження з тетраподів та колючого дроту Фото: міністерство оборони Польщі

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На початку листопада 2024 року Польща розпочала реалізацію проєкту “Східний щит”, спрямованого на зміцнення обороноздатності своїх східних кордонів із Росією та Білоруссю. Проєкт, представлений у травні 2024 року, передбачає створення мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем уздовж кордону. Його вартість оцінюється в 10 мільярдів злотих (понад 2,5 мільярда доларів США), а завершення будівництва заплановане на 2028 рік.

Крім того, Польща планує посилити безпеку на кордоні з Україною, враховуючи різні загрози. Під час початку будівництва “Східного щита” прем’єр-міністр Туск підкреслив, що заходи безпеки охоплять увесь східний кордон країни, щоб забезпечити безпеку громадян. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш також зазначив, що “Східний щит” є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.

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Уряд Польщі також переймається значними загрозами, які становлять стихійні лиха. Так, шторм “Борис” у вересні 2024 року спричинив масштабні повені в Центральній та Східній Європі, зокрема в Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччині та Угорщині. Стихія призвела до загибелі щонайменше восьми осіб, затоплення сіл та пошкодження інфраструктури.

На південному заході країни загинула одна людина, 1 600 були екстренно евакуйовані. У місті Клодзко сталася критична ситуація, і 17 000 людей залишилися без електропостачання, а річка Бяла прорвала дамби в містах Глухолази та Ладек-Здруй, що призвело до евакуації мешканців. Щоб не допустити повторення цих катастрофічних подій, уряд Польщі хоче бути готовим до будь-яких критичних ситуацій.