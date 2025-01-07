Російський президент Владімір Путін може отримати ще один ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, пише РБК-Україна, цитуючи заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру.

МКС продовжує розслідування воєнних злочинів РФ − подробиці

Міжнародний кримінальний суд (МКС) продовжує розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні

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Мудра нагадала, що МКС вже видав ордер на арешт Путіна та “дитячого омбудсмена” РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії. Проте це не єдиний злочин, у якому підозрюють російське керівництво.

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“Мені відомо, що триває подальша робота, проводяться розслідування інших воєнних злочинів. Можливо, будуть додаткові ордери на арешт”, − заявила Мудра.

Вона також наголосила на важливості того, що Україна стала повноправним членом МКС з 1 січня 2025 року. Це може надати Україні більше прав на отримання інформації про розслідування злочинів, пов’язаних з російською агресією.

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Ордер на арешт Путіна від МКС − що треба знати

Ще в березні 2023 року міжнародний ордер на арешт російського лідера Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової видані довічно. Відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Спочатку суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах − незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.