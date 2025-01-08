У престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік Палісейдс спалахнула масштабна пожежа, яка знищила понад 1182 га землі. Близько 30 тисяч людей були евакуйовані, повідомляє Reuters.

Масові пожежі у Лос-Анджелесі - що відомо

Ще одна пожежа, що розгорілася біля Пасадени, стрімко збільшилася в розмірах.

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Напередодні влада міста попереджала про надзвичайну пожежну небезпеку через потужні вітри, що прийшли після тривалої посушливої погоди.

Кілька людей дістали опіків та інші травми внаслідок пожежі. Серед постраждалих є і пожежники.

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Інша пожежа, що виникла поблизу Пасадени, стрімко поширилася, охопивши значну територію до 162 га.

Майже 100 мешканців будинку престарілих у Пасадені були евакуйовані, повідомляє CBS News.

Третя пожежа під назвою «Пожежа Херста» почалася в Сілмарі, в долині Сан-Фернандо на північний захід від Лос-Анджелеса, що призвело до евакуації деяких мешканців прилеглих районів.